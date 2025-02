Vasco tem interesse em Rony, do Palmeiras, mas vê 'negociação difícil'

Presidente do Vasco, Pedrinho revelou o interesse do clube carioca no atacante Rony, do Palmeiras. O time cruzmaltino segue no mercado em busca de atletas para o setor ofensivo. Contudo, o mandatário vê as negociações como difíceis por conta dos valores.

"Há muitos jogadores que estão no mercado e o Rony é um deles. É um jogador que temos interesse, mas é uma negociação difícil, vocês sabem os valores. Já deixei claro há bastante tempo que é um jogador que a gente deseja. A gente já conversa há bastante tempo", revelou em declarações no sorteio da Copa do Brasil.

Desde a abertura da janela de transferências, Rony foi liberado pelo Palmeiras para negociar com outros clubes. Neste período, o Verdão chegou a aceitou duas ofertas do Fluminense, que não conseguiu entrar em acordo com o jogador.