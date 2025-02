Palmeiras se reapresenta após empate contra o Corinthians e inicia preparação para enfrentar o Água Santa

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no clássico seguiram o cronograma de atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência. Enquanto isso, os demais foram a campo para um coletivo em campo reduzido com dois tempos de 25 minutos.

O atacante Rony, que está com futuro indefinido no Verdão, segue treinando normalmente. Flaco López, que ficou de fora do clássico contra o Corinthians também participou das atividades, ainda de máscara devido a uma cirurgia de correção de desvio de septo.

O meia-atacante Felipe Anderson está em transição física após dores no púbis. Seguem fora os lesionados Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Paulinho (cirurgia na perna direita).

Com o empate no Derby, o Palmeiras chegou aos 12 pontos e voltou à segunda colocação do grupo D, empatado com a Ponte Preta, terceira colocada. O São Bernardo lidera a chave, com 16 pontos conquistados.