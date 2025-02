Neymar não vai a campo, e reservas do Santos fazem treino técnico para jogo contra o Novorizontino

O elenco do Santos se reapresentou no CT Rei Pelé nesta sexta-feira, dois dias após o empate por 1 a 1 com o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, e deu início às atividades visando o jogo contra o Novorizontino, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O meia-atacante Neymar não participou do treinamento em campo.

O craque, assim como os outros jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na última partida, fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do complexo. Os demais foram a campo e realizaram um treino técnico, sob comando de Pedro Caixinha.

O treinador, que estava suspenso na rodada passada e passou por um procedimento cirúrgico de descolamento de retina do olho esquerdo, dirigiu as atividades com um óculos de proteção. Ele retorna à beira do gramado no embate diante do Tigre do Vale, assim como o zagueiro Zé Ivaldo, que também cumpriu suspensão. Em contrapartida, o lateral esquerdo Gonzalo Escobar recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalca o Santos.