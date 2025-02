Maguire marca no fim, Manchester United vence o Leicester e avança na Copa da Inglaterra

Pela quarta fase da Copa da Inglaterra, o Manchester United recebeu o Leicester City no Old Trafford e venceu por 2 a 1, nesta sexta-feira. Os gols dos mandantes foram marcados pelo atacante Zirkzee e pelo zagueiro Maguire, já nos acréscimos do segundo tempo. Reid descontou para os visitantes.

Agora, os Red Devils aguardam o sorteio para saber o adversário da quinta fase.

Enquanto isso, o Manchester United foca no Campeonato Inglês. O time volta a campo no próximo dia 16, quando enfrenta o Tottenham, na casa do rival, pela 25ª rodada. O Leicester, por sua vez, enfrenta o Arsenal no King Power Stadium, no dia 15.