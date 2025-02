João Marcelo, do Cruzeiro, passa por cirurgia e inicia recuperação de lesão no joelho

João Marcelo sofreu a lesão durante a partida entre Cruzeiro e Uberlândia, no dia 2 de fevereiro, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Aos 15 minutos do primeiro tempo, em uma disputa de bola com o adversário, o zagueiro acabou travando a perna direita no gramado e precisou ser substituído, sentindo muitas dores.

No dia seguinte, o Cruzeiro confirmou a lesão multiligamentar associada a lesões meniscais no joelho direito. O clube não divulgou um prazo para a recuperação do atleta, que deve ficar de fora por um longo período.

Todo o processo de recuperação de João Marcelo será efetuado no Departamento de Saúde e Performance da Toca da Raposa 2.

O Cruzeiro volta a campo neste domingo, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Atlético-MG, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro, no Mineirão. O Cabuloso é o líder do grupo C, com 11 pontos conquistados.