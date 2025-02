Hugo Souza minimiza reclamação de Abel após empate entre Palmeiras e Corinthians: "Não anula o feito"

No Derby, o Palmeiras abriu o placar no primeiro tempo com Mauricio, e o Corinthians empatou com Yuri Alberto, ainda antes do intervalo. Na etapa final, Yuri foi expulso ao receber segundo cartão amarelo depois de uma simulação. O Verdão conseguiu um pênalti nos acréscimos, mas Estêvão parou em Hugo Souza.

O Corinthians encara o São Bernardo no próximo domingo, às 20h30 (de Brasília), em Itaquera. Com o empate no clássico, o Corinthians se manteve na liderança do grupo A e da tabela geral, 19 pontos.