Guilherme é eternizado por gol 13 mil do Santos e ganha homenagens no Memorial da Vila

Emocionado, Guilherme celebrou o fato de colocar seu nome na história do clube e revelou uma premonição. Desde o ano passado, o atacante já tinha o pressentimento que iria assinalar o tento histórico.

"Difícil falar nesse momento. Com um gol tão especial, entro de fato na história do Santos Futebol Clube. Acredito que fui escolhido por Deus para que tudo isso acontecesse. Grato a Deus, à minha esposa, filhos, meus pais e toda minha família. Confesso para vocês que jamais imaginei. Depois de um ano tão difícil como foi o último, mas de tantas propostas que o Guilherme teve, acertei ao escolher o Santos. Muito antes de escolher o Santos, o Santos me escolheu. Estou muito feliz", afirmou o atleta.

"Dia 30 de junho de 2024, aniversário da minha esposa, foi a primeira vez que vim aqui no Memorial. Assim que eu entrei, dei de cara com o placar [contador de gols]. Naquele dia, eu tirei uma foto e estava marcando 12.956 gols. Ou seja, faltavam 44 gols naquela ocasião. Desde então eu comecei a sonhar que iria fazer esse gol 13 mil. E aconteceu. Nada é por acaso, enxerguei o futuro, vamos dizer. Entreguei nas mãos de Deus e Ele me escolheu para viver esse momento. Mas, não para por aqui. Ainda quero viver muitas coisas grandes, conquistar mais títulos. Cada dia que estiver aqui, quero seguir escrevendo a história do Guilherme Amado na Baixada", finalizou.

O gol de Guilherme veio após um chute cruzado do Menino da Vila Gabriel Bontempo, aos 42 minutos do primeiro tempo do San-São. O camisa 11 ainda estufou as redes mais uma vez naquela partida, vencida pelo Peixe por 3 a 1, de virada.

Antes do empate com o Botafogo-SP, na última quarta-feira, também na Vila Belmiro, o atacante já havia recebido uma placa das mãos de Neymar. O ídolo retornou à equipe depois de 12 anos e, justamente naquele dia, fez a sua reestreia.

Os últimos tentos históricos do Santos foram marcados por Gabigol (12 mil), Geilson (11 mil) e Dutra (10 mil). O Alvinegro Praiano, que se orgulha por ser o clube mais artilheiro do mundo, agora conta com 13.003 bolas na rede.