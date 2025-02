Fluminense x Flamengo: veja informações, onde assistir e prováveis escalações do clássico pelo Carioca

Do outro lado, o técnico Filipe Luis tem uma conta a acertar com o rival. Nas 20 partidas no comando do Flamengo, o jovem treinador só sofreu uma derrota, justamente diante do Fluminense, em outubro do ano passado. Naquele confronto, válido pela 30ª rodada do Brasileirão, o Tricolor saiu de campo com a vitória por 2 a 0.

Para dar o troco no Flu, Filipe Luis terá alguns desfalques além do do lateral Viña e do atacante Pedro, que se recuperam de cirurgias realizadas no ano passado e ainda não têm uma data para o retorno aos gramados. Por conta do planejamento de controle de carga, o meia Nico De la Cruz ficará de fora do clássico.

O time deve ter algumas mudanças em relação ao que venceu o Botafogo no último domingo, na final da Supercopa Rei. Luiz Araújo, que vem se destacando quando entra ao longo das partidas, deve receber uma chance como titular no lugar de Michael. Já Allan disputa uma vaga no meio com Evertton Araújo.