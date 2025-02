Figueiredo celebra estreia no profissional do Palmeiras, mas lamenta "empate amargo" contra o Corinthians

Promessa da base palmeirense, o jogador sofreu com duas graves lesões no joelho. A primeira, foi em setembro de 2022, quando rompeu o ligamento cruzado do joelho direito. Um ano e um mês depois, quando estava retornando aos gramados, o meia voltou a sofrer com a mesma lesão, mas do lado esquerdo, e ficou afastado dos gramados até agosto de 2024.

Logo após seu retorno, chamou atenção da comissão técnica e foi relacionado para três jogos, mas ficou apenas no banco. Em 2024, foi promovido ao grupo de apoio, mas enfrenta concorrência no setor, que conta com Aníbal Moreno, Fabinho e Richard Ríos. Recentemente, o Alviverde contratou o volante uruguaio Emiliano Martínez, mas que ainda não fez sua estreia.

Figueiredo segue à disposição do técnico Abel Ferreira para o jogo deste domingo, contra o Água Santa, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).