Empresário de Gerson cobra Flamengo por uma valorização salarial

Marcos Silva abordou sobre o que Gerson teve de abandonar para retornar à equipe em 2023. "Praticamente largamos todo nosso dinheiro. Eu abri mão de comissão, ele abriu mão de salário, a gente abriu mão de tudo. Falei com a diretoria que entendia aquilo, mas se o Gerson fosse bem, ele merecia uma valorização. O Gerson está se doando e aí pergunto: aconteceu valorização? Não, de forma alguma".

Em sua segunda passagem pelo Flamengo, Gerson é tido como um dos melhores jogadores da equipe de Filipe Luís. O volante, além de capitão da equipe, é um dos maiores ídolos no atual elenco do Rubro-Negro. O meio-campista tem 227 jogos pelo Mengão e tem um currículo de títulos extenso: dois Campeonatos Brasileiros, duas Copas do Brasil, duas Supercopas do Brasil, uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana.

Com Filipe Luís no comando, o Flamengo vive ótima fase. Campeão da Supercopa 2025, após bater o Botafogo por 3 a 1, o Rubro-Negro atualmente está na segunda posição do Campeonato Carioca, com 13 pontos, três a menos que o líder Volta Redonda.