Em estreia de William Gomes, Porto empata com o Sporting e amplia sequência negativa no Português

Nesta sexta-feira, o Porto empatou o clássico com o Sporting por 1 a 1, no estádio do Dragão, pela 21ª rodada do Campeonato Português. O jogo marcou a estreia de William Gomes, ex-São Paulo, que entrou no segundo tempo. Fresneda abriu o placar para os visitantes, e Namaso deixou tudo igual.

Com o resultado, o Porto chegou a cinco jogos seguidos sem vencer no torneio, sendo três empates e três derrotas. A equipe ocupa a terceira posição, com 43 pontos, oito a menos que o próprio Sporting, líder isolado.

O Porto volta a campo na próxima quinta-feira, quando recebe a Roma pelo jogo de ida dos playoffs da Liga Europa. O Sporting joga contra o Borussia Dortmund em casa, na terça-feira, pelos playoffs da Liga dos Campeões.