Em dia de homenagens, Atlético-MG faz penúltimo treino antes de clássico

Igor Gomes



"Celebramos com você essa marca expressiva de 100 jogos com a alvinegra. Uma história marcada pelo talento e versatilidade, sempre com determinação e espírito competitivo reconhecidos por todos. Gols memoráveis e títulos importantes, sua trajetória vitoriosa e de grande sintonia com o Clube. Que essa marca o impulsione a alcançar mais conquistas com a camisa do Galo!"

Renzo Saravia



"Você veste a nossa camisa com alma, sempre com muita garra, profissionalismo e dedicação, razão pela qual conquistou a confiança e a admiração da Massa Atleticana. Receba essa homenagem do Galo pela sua brilhante trajetória que chega a 100 jogos com capítulos memoráveis, e com a certeza de que novos feitos serão alcançados".