Edina Alves participa de curso da Uefa para árbitros de elite, na Grécia

O fortalecimento da colaboração na arbitragem entre Conmebol e Uefa faz parte do memorando de entendimento assinado pelas federações em fevereiro de 2020. O acordo também propõe trabalho conjunto em outras áreas do esporte, como o desenvolvimento do futebol feminino, categorias de base, além de temas como segurança e a promoção de princípios éticos e boa governança no futebol.

Nascida em Goioerê, no Paraná, Edina Alves atua como árbitra desde 2007 e integra o quadro da FIFA desde 2019 e, atualmente, é filiada à Federação Paulista de Futebol. Em 2019, fez sua estreia na elite do Campeonato Brasileiro. No mesmo ano, apitou na Copa do Mundo Feminina, na França, entre Estados Unidos e Holanda. Em 2020, participou do Mundial de Clubes, no Catar.