"É especial", diz Thiago Silva sobre primeiro Fla-Flu desde retorno ao Fluminense

O experiente zagueiro do Fluminense, Thiago Silva, comentou as suas sensações a respeito de seu primeiro Fla-Flu desde o retorno ao futebol brasileiro. As equipes se enfrentam na tarde do domingo (9), no Maracanã, em duelo válido pela nona rodada da Taça Guanabara.

"É especial. Na minha infância, vi muitos Fla-Flus e agora estar lá dentro, revivendo novamente esse momento, para mim, com certeza, será mais do que especial, já que no segundo turno do Campeonato Brasileiro (2024), quando vencemos, eu estava na arquibancada e já passou um filme naquele momento. Agora, dentro de campo, não vai ser diferente", disse o defensor à FluminenseTV.

Thiago Silva, autor de um dos gols na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Vasco, afirmou que o resultado foi muito importante para a sequência do campeonato. As equipes se enfrentaram na última quarta-feira, no Mané Garrincha, em Brasília.