Destaque do Corinthians, Hugo Souza fala sobre contato com a torcida do Palmeiras: "Não tem conversa"

O goleiro Hugo Souza viveu uma grande noite no empate entre Palmeiras e Corinthians por 1 a 1, na última quinta-feira. O corintiano defendeu um pênalti de Estêvão nos acréscimos e, após o apito final, de imediato encarou os palmeirenses que estavam atrás do gol e apontou para o escudo do Timão.

Na zona mista, Hugo disse que as provocações fazem parte do futebol e que "não tem conversa" com a torcida palmeirense. O goleiro alegou que foi hostilizado pelos torcedores ao longo do Derby realizado no Allianz Parque.

"Não tem conversa entre eu e a torcida do Palmeiras. Não tem essa conversa. Na verdade, fui xingado o jogo inteiro, óbvio, né? Xingado, zoado, jogaram copo d'água, jogaram chiclete, uma quantidade de coisa ali. Isso faz parte do futebol, provocação, né? E, bom, no momento do desabafo ali, talvez poderia ter evitado a minha atitude, mas estava comemorando um feito histórico para mim, né? Defender um pênalti aos 93 minutos no clássico, na casa do adversário, para mim isso vai ficar marcado. Acho que desabafei ali, falei que aqui é Corinthians", disse Hugo à imprensa.