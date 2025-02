Corinthians tem retorno de Martínez em reapresentação após empate com o Palmeiras; veja como foi

O Corinthians se reapresentou na manhã desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, após o empate com o Palmeiras pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. A grande novidade na atividade foi o volante José Martínez, que vinha sendo desfalque por conta de uma viagem para os Estados Unidos para resolver questões de visto de trabalho.

O retorno do venezuelano foi noticiado inicialmente pelo ge e confirmado pela Gazeta Esportiva.

Os atletas que jogaram por mais de 45 minutos no Derby ficaram na parte interna do CT, realizando uma atividade regenerativa. O restante do elenco realizou um trabalho técnico de construção ofensiva com superioridade numérica e finalização, além de um jogo de enfrentamento em campo reduzido.