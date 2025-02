Corinthians divulga nova política de preços dos ingressos para 2025; veja

Em relação aos planos de sócios torcedores, o Corinthians afirma que não terá reajuste de preços, para garantir que o torcedor frequente os jogos sem sofrer mudanças financeiras. Além disso, o valor médio dos ingressos continuará "abaixo da inflação acumulada", mesmo com os ajustes no orçamento do ano.

Essa nova política, no entanto, não incluirá amistosos e jogos não planejados no calendário. Ainda, se o clube precisar mandar algum jogo em outro estádio, os preços poderão sofrer mudanças para se adequarem a essa outra logística.

O Corinthians volta a jogar na Neo Química Arena neste domingo, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Recebendo o São Bernardo, a partida irá começar às 20h30 (de Brasília).