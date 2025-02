Com gol de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr vence Al-Feiha no Campeonato Saudita

Com o resultado, o Al-Nassr sobe para a terceira colocação, com 41 pontos, terminando a rodada na zona de classificação para a Champions da Ásia. Já o Al-Feiha permanece na 14ª posição com 16 pontos, ainda correndo riscos de rebaixamento na competição.

O Al Nassr retorna aos gramados contra o Al-Ahli nesta quinta-feira, às 14h30 (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Saudita. Na mesma competição, o Al-Feiha enfrentará o Al-Raed, no próximo sábado, às 12h30.

O jogo

Com o apoio da torcida, o Al-Nassr começou a partida sufocando o Al-Fayha, não deixando os jogadores saírem do campo de defesa. Aos poucos, os visitantes conseguiram equilibrar a partida, tentando levar perigo para o goleiro Bento.

Mas Jhon Durán, recente contratação do Al-Nassr, impediu que os adversários se sentissem confortáveis. Aos 22 minutos, o colombiano rouba a bola no ataque e, com a defesa desorganizada, finalizou na área. Mesmo conseguindo criar outras chances, o Al-Feiha continuou com erros individuais e não aproveitou os poucos momentos no ataque.

Sem nenhuma mudança, as equipes retornaram para o segundo tempo. O Al-Feiha chegou a assustar o goleiro brasileiro nos primeiros minutos, mas sem converter as oportunidades. Então, diferentemente do adversário, o Al-Nassr voltou mais objetivo: aos 27, Durán marcou o segundo e, apenas dois minutos depois, Cristiano Ronaldo ampliou.