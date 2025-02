Ceará anuncia contratação de Rômulo, do Palmeiras, até o fim de 2025

O Ceará anunciou nesta sexta-feira (7) a contratação por empréstimo do meio-campista Rômulo, do Palmeiras, até o fim da temporada 2025. Com a negociação, o clube paulista espera que Rômulo receba mais minutos e possa se desenvolver.

O meio-campista de 23 anos reencontrará o técnico Léo Condé, seu comandante no Novorizontino.

Rômulo despertou o interesse do Palmeiras durante o Campeonato Paulista de 2024, quando atuava pelo Novorizontino. Na ocasião, ele foi um dos destaques da equipe, que caiu apenas na semifinal, eliminada justamente pelo Alviverde.