Botafogo anuncia a contratação de Rwan Cruz, ex-Santos e Vasco

BEM-VINDO AO GLORIOSO, RWAN! ???

Atacante assina até o final de 2028 com o campeão do Brasil e da América! ? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/7AwmR5QheV

? Botafogo F.R. (@Botafogo) February 7, 2025

O atacante desembarcou no Rio de Janeiro na última quarta-feira e já se apresentou no CT Lonier para a realização de exames médicos junto ao staff do Botafogo. A data da apresentação do jogador vai ser divulgada em breve.

Rwan Cruz é o quarto reforço do Botafogo para a temporada de 2025. O goleiro Léo Linck, o zagueiro David Ricardo e o ponta Artur já foram anunciados pelo Glorioso. O clube também já entrou em acordo com o volante Wendel, do Zenit, mas o jogador vai se apresentar somente no meio do ano.