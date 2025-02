Barbieri elogia atuação do Athletico-PR na vitória sobre o São Joseense: "desempenho foi satisfatório"

VITÓRIA RUBRO-NEGRA ??????



Três pontos importantes pra subir na tabela!

Domingo o adversário é o Maringá, fora de casa.#Athletico #Paranaense2025 pic.twitter.com/dxe3qFzsLJ

? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) February 7, 2025

Após abrir o placar com Leozinho, o Athletico-PR sofreu o empate no final do primeiro tempo, com Eduardo Thomasel. Na etapa final, o Furacão marcou com João Cruz e Alan Kardec para garantir a vitória contra o lanterna da competição.

Com o resultado, o Athletico-PR assumiu a vice-liderança do Campeonato Paranaense, com 15 pontos, um atrás do líder Londrina. O Furacão volta a campo neste domingo, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Maringá, pela nona rodada do Estadual, no Estádio Willie Davids.