Ausência de Escobar abre espaço para retorno de jovem promessa à lateral do Santos

A reestreia de Neymar pelo Santos foi ofuscada pelo amargo empate de 1 a 1 com o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. A partida ainda trouxe outra má notícia: a suspensão de Gonzalo Escobar. A ausência do argentino, porém, deve promover o retorno de uma jovem promessa à lateral-esquerda do Peixe.

Trata-se de Vinicius Lira, de apenas 17 anos. Ele é um dos atletas de grande potencial vindo das categorias de base do clube e tem ganhado cada vez mais espaço com o técnico Pedro Caixinha. No início do ano, o atleta se destacou na disputa da Copinha.

O ala já havia sido utilizado na derrota para o São Bernardo, por 3 a 1, e foi inclusive titular do time no clássico com o São Paulo, vencido pelo Santos. No entanto, o Menino da Vila não saiu do banco de reservas no jogo da última quarta-feira.