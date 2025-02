Atlético-MG apresenta o uniforme principal para a temporada 2025

A alvorada de novos tempos! ?

O Galo já cantou pra anunciar que tem Manto novo na área. Garanta o seu em https://t.co/fVXjIjRIi8 ou diretamente via adidas app.#adidasfootball pic.twitter.com/lqO6gX7ThG

? Atlético (@Atletico) February 7, 2025

Os detalhes dourados do uniforme, inspirados nos primeiros raios de sol, remetem ao brilho do amanhecer e representam a determinação e o orgulho pela história e conquistas do Galo. O design da Adidas combina alta performance com elementos que resgatam a tradição alvinegra, criando um manto que traduz a história do clube.

Com tecnologia aeroready, que ajuda a maximizar o fluxo de ar, o novo manto do Atlético-MG conta com listras verticais nas cores preto e branco e uma gola preta com uma listra dourada, além das três listras características da Adidas nos ombros, também na cor dourada.

Além disso, o escudo do clube e o símbolo da marca aparecem em destaque na parte superior. Para completar, o uniforme conta com os calções pretos que também trazem o escudo do clube e o símbolo da marca em dourado.