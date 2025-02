Astro do Corinthians, Memphis Depay visita comunidade após empate com o Palmeiras

Memphis fez a visita depois de realizar um treino regenerativo no período da manhã, no CT Joaquim Grava. O atacante atuou os 90 minutos no empate com o Palmeiras e distribuiu uma assistência para o gol de Yuri Alberto.

A rotina de Depay no Brasil vai muito além de treinos e jogos. O jogador mostra interesse em conhecer comunidades, museus e restaurantes, buscando uma conexão com o povo brasileiro. Em novembro, por exemplo, Memphis visitou uma comunidade no ABC Paulista com o MC Hariel.

Nesta temporada, Memphis acumula cinco jogos (três como titular), com uma assistência. O atleta tem contrato até junho de 2026 com o Timão.