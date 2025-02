Weverton e Mayke recebem homenagens de ídolos Marcos e Evair por marcas históricas no Palmeiras

"É uma alegria para mim. Fiquei muito feliz quando soube que ele entregaria essa placa para mim. Ele sabe o quanto eu respeito, tenho carinho, admiro e respeito. Feliz por essa marca", celebrou Weverton.

Camisa 21 no Verdão, Weverton disputará o clássico contra o Corinthians com o número 400 em alusão a essa marca. No ranking de goleiros com mais partidas pelo Alviverde, fica atrás de Velloso, com 458, Valdir de Moraes, com 480, Marcos, com 533, e Emerson Leão, com 621.