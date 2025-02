Weverton defende Estêvão após pênalti perdido em clássico e avalia empate: "Lutamos do início ao fim"

O Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Corinthians, nesta quinta-feira, em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O Verdão teve chance de sair com a vitória, nos acréscimos, mas Estêvão perdeu um pênalti e deixou o campo abalado.

O goleiro Weverton reforçou que o garoto ficou chateado, mas o elogiou pelo jogo. Weverton ainda avaliou o desempenho do Verdão no Derby e já colocou em mente a preparação para o próximo compromisso, que é contra o Água Santa, no domingo.

"Faz parte, está chateado. Ninguém quer errar. É muito jovem, é ter cabeça boa, tranquila. Não é fácil. A gente queria a vitória, certeza que ele também. Sofreu o pênalti, jogou muito a partida inteira. Se formos analisar com frieza, foi um bom jogo, faltou a vitória e as vezes a vitória faz a gente analisar o jogo de outra forma. Até o último lance tivemos chance de fazer o gol, mas não conseguimos fazer. Isso é futebol, lutamos do início a fim. A vitória era importante, não só pelo clássico, mas pela tabela, muito apertado nosso grupo. Mas agora é ter tranquilidade, descansar. Domingo temos outro jogo, melhorar o que tem que melhorar e seguir em frente", disse à TNT Sports.