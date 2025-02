Wendell treina com elenco em reapresentação do São Paulo após goleada

Já a equipe com colete contou com Jandrei; Cédric Soares, Santiago Longo, Ruan e Patryck; Marcos Antônio, Gustavo, Ferreira, André Silva e Henrique.

Para esse trabalho, dois jogadores da equipe sub-17 foram convocados para treinar com os profissionais: o volante Enzo e o meia-atacante Gustavo.

Além do auxiliar técnico da Seleção Brasileira, Lucas Silvestre, que marcou presença no CT da Barra Funda nesta quinta-feira, Oscar, Pablo Maia, Sabino e Calleri fizeram questão de acompanhar o coletivo do banco de reservas após realizarem seus exercícios regenerativos.

O técnico Luis Zubeldía terá todo o elenco à disposição nesta sexta-feira, quando encerrará a preparação do São Paulo para a partida contra o Red Bull Bragantino, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.