Wendell lembra "namoro" com São Paulo na Copa América e novela para deixar o Porto

Wendell foi apresentado como novo reforço do São Paulo nesta quinta-feira no CT da Barra Funda. O lateral esquerdo participou do treino de reapresentação do elenco e, posteriormente, concedeu sua primeira entrevista como atleta tricolor, lembrando o "namoro" iniciado com o clube ainda na Copa América do ano passado.

No torneio disputado nos EUA com a Seleção Brasileira, Wendell conheceu o presidente do São Paulo, Julio Casares, chefe da delegação a convite da CBF. Desde aquela época o clube já procurava um lateral esquerdo, e o mandatário passou a sonhar com a sua contratação., defende

"Começamos com uma brincadeira no café da manhã, assistíamos aos jogos do Brasileiro. O presidente brincou que estava precisando, falando 'um dia quem sabe?'. Estava no Porto ainda. Graças a Deus, chegou o momento. Como aqui é o clube da fé e tenho muita fé em Deus, deu certo. Sabemos que foi um processo difícil, porque tinha contrato com outra equipe, mas deu tudo certo. Quero representar o São Paulo da melhor maneira possível, venho com vontade de vencer todos os jogos, todos os campeonatos, porque é isso que o São Paulo pede", afirmou Wendell.