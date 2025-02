Vitória da Ponte sobre o Noroeste tira o Palmeiras da zona de classificação do Paulista

Na véspera do clássico contra o Corinthians, o Palmeiras saiu da zona de classificação para o mata-mata do Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira, a Ponte Preta venceu o Noroeste por 2 a 1 e ultrapassou o Verdão na tabela.

Agora o time de Abel Ferreira ocupa a terceira colocação do Grupo D do Estadual, com 11 pontos, um a menos que a Macaca, que alcançou a vice-liderança. O São Bernardo lidera a chave, com 15 unidades, enquanto o lanterna é o Velo Clube, com cinco.