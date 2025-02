Veja os números de Neymar na reestreia pelo Santos

O torcedor do Santos conseguiu ver a volta do ídolo Neymar ao time por 45 minutos. No empate diante do Botafogo-SP, o astro esteve em campo no segundo tempo, criou boas jogadas, mas mostrou que ainda precisa evoluir na parte física.

Neymar não perdeu seu estilo ousado. Segundo dados da SofaScore, ele tentou sete dribles enquanto esteve em campo - obteve sucesso em três deles. Também finalizou sete vezes a gol, mas acertou o alvo em apenas uma delas, obrigando o goleiro adversário a uma grande defesa.

Santos e Botafogo de Ribeirão Preto empataram por 1 a 1 na Vila Belmiro, em duelo pelo Paulistão 2025. O gol do Peixe foi marcado por Tiquinho Soares, por meio de uma cobrança de pênalti.