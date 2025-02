Veja o que mudou no Corinthians desde última vitória sobre o Palmeiras no Allianz Parque

O Corinthians enfrenta o Palmeiras nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Esta será a décima vez que o Timão visitará o rival desde a última partida vencida no estádio alviverde.

A equipe do Parque São Jorge não ganha do Verdão no Allianz há seis anos. O último triunfo no local foi no dia 2 de fevereiro de 2019, por 1 a 0, pelo Campeonato Paulista. À época, o time era comandado por Fábio Carille.

Desde então, muita coisa mudou no Corinthians. A começar pelo treinador. Após a saída de Carille, nove comandantes passaram pelo clube antes da chegada do argentino Ramón Díaz, que ocupa o cargo atualmente.