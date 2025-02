Vasco tem apenas 22,2% de aproveitamento em clássicos contra Flamengo e Fluminense desde 2020

Nesta quarta-feira, o Vasco até abriu o placar com Philippe Coutinho, mas acabou levando a virada com gols de Thiago Silva e Germán Cano ainda no primeiro tempo.

Essa foi a primeira derrota da equipe do treinador Fábio Carille no Campeonato Carioca. Com o resultado, o Cruzmaltino caiu para a 3ª posição, com 13 pontos.

O Vasco volta a campo na próxima segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), quando visita o Sampaio Corrêa-RJ, pela nona rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Lourival Gomes de Almeida. Em seguida, o Cruzmaltino encerra a primeira fase da competição com os clássicos contra Flamengo e Botafogo.