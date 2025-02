Santos oficializa a contratação de Barreal até o fim de 2025

O meia-atacante Álvaro Barreal é o novo reforço do Peixão para a temporada 2025! O argentino, que atuou pelo Cruzeiro no último ano, assinou contrato de empréstimo até o final desta temporada, com opção de compra.

Bem-vindo, Barreal! ? pic.twitter.com/km0w9fs75h

? Santos FC (@SantosFC) February 6, 2025

No último ano, o atleta vestiu as cores do Cruzeiro, também por empréstimo. Pelo Cabuloso, em 2024, o meia atuou em 42 partidas, marcando dois gols, além de quatro assistências.

Barreal é natural de Buenos Aires, completou sua formação e começou como profissional no Vélez, da Argentina, em 2019. Em 2020, foi contratado pelo Cincinnati, onde permaneceu até 2024, quando foi emprestado ao Cruzeiro.

Em sua carreira, o argentino acumula 180 partidas, com 22 gols e 24 passes para gol.