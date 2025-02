Salah marca, Liverpool goleia Tottenham e pega o Newcastle na final da Copa da Liga

Os gols

O placar foi aberto pelo Liverpool aos 34 minutos da etapa inicial. Cody Gakpo recebeu o cruzamento de Salah e, de primeira, bateu firme para as redes.

Já aos seis minutos do segundo tempo, foi a vez de Salah amplicar o marcador. O atleta aproveitou a oportunidade e converteu a cobrança de pênalti com muita categoria, no ângulo do goleiro Antonín Kinsky.

Dominik Szoboszlai apareceu aos 30 para fazer o terceiro do Liverpool. O jogador recebeu de Conor Bradley, saiu cara a cara com o goleiro e não desperdiçou.