Rodada NBA: Darius Garland acerta game-winner e Cavaliers derrotam os Pistons

Nesta rodada de quarta-feira da NBA, Darius Garland foi o protagonista acertando um arremesso do meio da quadra, no estouro do cronômetro, para vencer o Detroit Pistons. Com a bola da vitória, o placar ficou em 118 a 115 para o Cleveland Cavaliers.

Com cinco segundos restantes para o final e Cleveland liderando o placar por 115 a 113, os Pistons conseguiram uma falta para dois lances-livres que empataram o jogo. A saída de bola foi cobrada direto nas mãos de Garland, que cruzou metade da quadra e do logo arremessou. A bola caiu e os Cavaliers venceram fora de casa.

Com a vitória, os Cavs somam 41 vitórias e apenas dez derrotas na temporada, assegurando a liderança isolada da Conferência Leste. O próximo jogo da equipe será nesta sexta-feira, contra o Washington Wizards, às 21h (de Brasília). Os Pistons ocupam a sétima colocação do Leste (25-26) e enfrentarão o Philadelphia 76ers nesta sexta-feira às 21h30.