Ricardo Oliveira vibra com reestreia de Neymar no Santos: "Ele está super feliz"

Neymar está de volta ao Santos após 12 anos. O atacante assinou um vínculo válido até o final de junho com o Alvinegro Praiano.

O jogador de 33 anos entrou logo na volta do intervalo, no lugar de Gabriel Bontempo. Dentro de campo, o camisa 10 mostrou muita vontade. Ele participou bastante das ações ofensivas, distribuiu bons passes e quase marcou em um chute de canhota, mas parou em defesa do goleiro.

O Santos de Neymar volta a campo no próximo domingo, quando visita o Novorizontino, pela oitava rodada do Estadual. A bola rola no gramado do Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi a partir das 16 horas (de Brasília).