Revelações dos últimos dois Campeonatos Paulistas fracassam em gigantes

Contratado em abril do ano passado após se destacar no Paulistão pelo Novorizontino, Rômulo chegou ao Palmeiras com potencial de valorização. No entanto, o meia de 23 anos não se firmou. Em 2024, fez 12 jogos, sem gols e com apenas uma assistência. Nesta temporada, teve quatro atuações discretas e ficou fora até do banco contra o Guarani, no último compromisso.

Em fotos, em vídeo... tudo o que rolou em mais um dia de preparação do #MaiorCampeãoDoBrasil pro clássico de quinta-feira ? ? https://t.co/XzcDIXJDpv pic.twitter.com/kCn7zHPgXW ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 5, 2025 Já Barletta, destaque do Paulistão de 2023, também foi negociado ao Ceará, após pouco destaque no Corinthians. Após o estadual daquele ano, o Alvinegro contratou o atleta em definitivo e pagou R$ 6,6 milhões por 50% dos seus direitos econômicos. Apesar da grande expectativa, Barletta foi pouco utilizado pela equipe, treinada, na ocasião, por Fernando Lázaro e depois Vanderlei Luxemburgo. O jogador disputou somente cinco jogos com a camisa corintiana, sendo titular em dois deles - não marcou gol e não deu assistência.