Portuguesa anuncia a contratação do atacante Igor Torres, ex-Fortaleza e Ponte Preta

BEM-VINDO, IGOR TORRES! ????

A Portuguesa SAF anuncia oficialmente a contratação do atacante Igor Torres, de 24 anos! ??

Formado na base do Fortaleza, chegou ao profissional e fez parte do grupo tricampeão Cearense e da conquista da Copa do Nordeste em 2022. Somou ainda... pic.twitter.com/PlPI4LUZJv

A Portuguesa, que vive em 2025 sua primeira temporada como SAF, busca reforçar ainda mais o elenco visando a continuidade do Campeonato Paulista. A Lusa, terceira colocada do Grupo B, com seis pontos, segue atrás de uma vaga no mata-mata do Estadual.