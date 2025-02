Oscar volta a ser decisivo e influencia "novo comportamento" do São Paulo

De fato, a presença de Oscar tem influenciado um novo comportamento do São Paulo. No ano passado, uma das metas de Zubeldía era fazer com que sua equipe criasse diversas grandes chances de gol por jogo, o que não acontecia com frequência. Agora, porém, isso já é uma realidade.

De acordo com Zubeldía, em 2024, o São Paulo criava uma ou duas grandes chances por jogo. Neste ano, o Tricolor tem somado, em média, mais de três grandes chances por partida, e é inegável que a chegada de um meia-armador da qualidade de Oscar tem influência nesses dados, já que em quatro partidas disputadas soma dois gols e duas assistências.

"Esse time fazia cinco jogos que vinha ganhando. Um dos times com mais gols marcados. Vinha bem. Fizemos um grande jogo, mesmo com alguns erros para corrigir", completou Zubeldía, satisfeito com a resposta do São Paulo após a derrota no clássico contra o Santos, no último sábado.