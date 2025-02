Neymar se reúne com amigos e familiares em camarote da Vila para celebrar aniversário

Depois do empate de 1 a 1 com o Botafogo-SP, na noite desta quarta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, Neymar se encontrou com amigos e familiares em um camarote na Vila Belmiro.

O atacante subiu para o quarto andar do Urbano Caldeira cerca de uma hora depois do jogo. Ele ficou no camarote por pouco mais de 30 minutos.

No local, eles celebraram o aniversário de Neymar, que completou 33 anos nesta quarta-feira. Os amigos cantaram parabéns ao craque.