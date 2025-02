Mano Menezes comenta sobre gol do Vasco: "O erro principal não foi do Fuentes"

O treinador do Fluminense também foi questionado sobre o início ruim na temporada e a pressão em precisar vencer todos os últimos quatro jogos da fase de classificação do Campeonato Carioca.

"Hoje a equipe deu uma resposta no todo muito importante para construir essa vitória. E é isso que vai nos levar no campeonato na ambição de atingir uma das quatro vagas. O início foi difícil porque o término do ano passado foi difícil. As pessoas não querem a explicação porque ela não tem muita graça, querem um pouquinho de sangue, de tumulto. Mas a gente não vai cair nessa. Já vi muita gente iniciar mal a temporada ganhando. Iniciar mal no sentido de não construir adequadamente o alicerce para sustentar a casa. A gente está construindo ainda, porque queremos fazer uma temporada muito melhor do que fizemos no ano passado", afirmou o técnico.

A vitória no clássico contra o Vasco foi apenas a segunda do Fluminense no campeonato. A equipe ocupa a sexta colocação da tabela, somando dez pontos. Com mais três jogos a serem disputados, o Flu busca alcançar pelo menos a quarta colocação para se classificar para a fase eliminatória.

Neste sábado, às 16h30 (de Brasília), o Fluminense terá o duelo contra o líder Flamengo no Maracanã.