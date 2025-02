Hugo pega pênalti de Estêvão, e Corinthians arranca empate do Palmeiras com um a menos

Na noite desta quinta-feira, Palmeiras e Corinthians empataram por 1 a 1 no primeiro Derby do ano, válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O Verdão abriu o placar com Mauricio, no primeiro tempo, e Yuri Alberto fez para o Timão, ainda antes do intervalo. O camisa 9 do time alvinegro foi expulso na etapa final, desfalcando a equipe. Estêvão ainda teve um pênalti defendido por Hugo.

Esse resultado coloca o Palmeiras de volta na segunda posição do grupo D, com 12 pontos, empatado com a Ponte Preta. Enquanto o Corinthians chega aos 19 pontos e se mantém na primeira colocação do grupo A.

Tanto Palmeiras como Corinthians voltam a entrar em campo no domingo. O Verdão viaja até Brasília para enfrentar o Água Santa, no Mané Garrincha, pela oitava rodada. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília). O Timão duela com o São Bernardo, na Neo Química Arena, às 20h30.