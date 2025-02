Fora dos planos do Santos, Patrick fica perto de ser emprestado ao Athletico-PR

Contratado em abril de 2024, Patrick nunca conseguiu se firmar no time da Vila Belmiro. Ele, ao todo, disputou apenas 11 partidas pela equipe da Baixada Santista, sem nenhum gol marcado.

O jogador, mesmo após ser pouco utilizado na Série B, ganhou uma chance de convencer Pedro Caixinha no começo deste ano. Ele participou normalmente da pré-temporada do Santos e até foi a campo no jogo contra o Velo Clube, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, mas não impressionou o treinador português.

O contrato de Patrick com o Peixe é válido até o final de 2026.