Fluminense confirma permanência de Cano até o final de 2026

Amor ao Tricolor! O 01 renovou seu contrato e fica até o fim de 2026!

Em 2023, Cano manteve o mesmo nível da temporada anterior e seguiu como o principal artilheiro da equipe. Com 40 gols marcados no ano, o argentino foi um dos grandes nomes do Flu na inédita conquista da Libertadores, competição na qual terminou como goleador máximo, com 13 bolas na rede. O argentino foi eleito pelo jornal uruguaio El País o "Rei da América" naquele ano.