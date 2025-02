Flamengo anuncia ucraniano como novo gerente de scouting

O Flamengo anunciou nesta quinta-feira a contratação do ucraniano Andrii Fedchenkov como novo gerente de scouting. O profissional já se apresentou ao clube e posou ao lado de José Boto, diretor de futebol do Rubro-Negro.

O ucraniano, fluente em português, será responsável por liderar o departamento de scouting do time carioca. Ele terá como função mapear e indicar possíveis reforços para o elenco profissional do Flamengo, além de reforçar a estratégia do clube na identificação e captação de atletas para as categorias de base.