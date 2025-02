Flamengo anuncia novo representante na Libra

? Flamengo (@Flamengo) February 6, 2025

Formado em Direito pela UFRJ, Marcelo foi chefe da Globo Esporte por 15 anos. Era responsável pela gestão de negócios em adquirir direitos de transmissão esportiva, organizava eventos e cuidava do relacionamento da empresa com os clubes e instituições esportivas.

O advogado também fundou a agência Sportsmaster Marketing Esportivo, em parceria com o jornalista Raul Costa Jr. e o economista Fernando Ferreira. A empresa estreou no mercado em 2021, assinando um novo projeto de mídia do Campeonato Carioca.

"Com sua expertise e profundo conhecimento do setor, Marcelo Campos Pinto contribuirá para o posicionamento estratégico do Flamengo na Libra, reforçando o compromisso do clube com a valorização e o desenvolvimento do futebol brasileiro", conclui o comunicado.

Formado por 15 clubes, a Libra tem um contrato exclusivo com o Grupo Globo (Globo, SporTV e Premiere) pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Com um contrato válido de 2025 até 2029, o grupo vendeu os seus ativos por R$ 1.3 bilhão de reais, além de 40% da receita líquida obtida no pay-per-view.