Ex-Santos, Rwan Cruz desembarca no Rio de Janeiro para assinar com o Botafogo

"Já vinha atuando, já tinha feito dois ou três jogos oficiais pelo Ludogorets, mas ainda estou me adaptando, porque tivemos uma pequena pré-temporada agora no começo. Em questão de posição, isso vai depender do treinador. Eu me conheço bem, me sinto muito adaptado para jogar em diferentes lugares, vai depender do critério do treinador", comentou o atacante.

O Botafogo volta a campo nesta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), quando visita o Nova Iguaçu, pela oitava rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Moça Bonita. O Glorioso ocupa a 7ª posição, com nove pontos conquistados.