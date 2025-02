Ex-Fluminense e Real Madrid, Marcelo anuncia fim da carreira como jogador

Veja como foi a despedida de Marcelo:

Meu amor pelo futebol vem do meu avô. Ele queria que eu fosse jogador profissional e fez todo o possível para eu conseguir. Com 18 anos, o Real Madrid me abriu as portas e vim aqui. Posso dizer que sou mais um madrilenho. Aqui, formei, ao lado de minha mulher, uma família. Foram 16 temporadas, 25 títulos, 5 Champions e um dos capitães. Foram tantas noites mágicas no Bernabéu. Que loucura. Real Madrid é um clube diferente, o madridismo é um sentimento inexplicável. Jogar com a camisa da seleção brasileira desde as categorias de base foi uma honra. Foram duas medalhas olímpicas e uma Copa das Confederações. Voltei ao Fluminense para devolver tudo o que o clube me deu. Ajudei a conseguir três títulos, entre eles a Libertadores. Deixei um legado para os jovens com o estádio Marcelo Vieira. Minha história como jogador termina aqui, mas ainda tenho muito a dar ao futebol. Obrigado por tudo.