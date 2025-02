ESPN prepara mais uma gigante cobertura do Super Bowl

Who is getting that first big hug? ??

A ESPN estará em peso em Nova Orleans para a cobertura do evento. A emissora fará a exibição ao vivo do confronto juntamente com o Disney+ e terá Fernando Nardini, Conrado Giulietti e Paulo Antunes, que fará sua 14ª edição in loco do evento, no Superdome para a transmissão da partida.

O dia do Super Bowl será especial para a programação da ESPN 2 com mais de 6h de grade ao vivo dedicadas à partida. O esquenta para o confronto começa às 18h30, com o 'SportsCenter Abre o Jogo' de 1h30 comandado por Ari Aguiar ao lado de Antony Curti, Eduardo Zolin, Weinny Eirado, Karize Brum e do time que estará direto de Nova Orleans. A transmissão diretamente dos Estados Unidos começa às 20h, com a entrada das duas equipes.