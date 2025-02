Empurrão e até cabeça de porco: Palmeiras e Corinthians se reencontram após 2024 de rivalidade acirrada

Pouco depois desse gol, o Cássio foi expulso por falta em Rony e ficou desfalcado. O zagueiro Gustavo Henrique foi para a meta. Nos acréscimos, Yuri Alberto foi atingido por Murilo e precisou deixar o campo. Na cobrança, garro mandou direto e superou Weverton, deixando tudo igual, mesmo com dois a menos.

Os clubes voltaram a se enfrentar no dia 1° de julho, pelo Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. Dessa vez, o Palmeiras foi quem terminou o jogo desfalcado, após expulsão de Raphael Veiga, aos 18 minutos do segundo tempo. O camisa 23 recebeu o cartão vermelho depois de um empurrão em Garro, que cobrou Estêvão em um lance após drible do garoto. Neste momento, o Alviverde já vencia por 2 a 0, placar final do jogo, com gols de Vitor Reis e Fabinho.

Nesta oportunidade, os clubes viviam momentos opostos na competição. De um lado, o Verdão brigava pela liderança da competição, enquanto o Corinthians era o vice-lanterna e lutava contra o rebaixamento. O resultado afundou o rival o Z4, que posteriormente conseguiu se reerguer, inclusive somando uma vitória sobre o Palmeiras, no último confronto entre os times no ano.

Derby decisivo e cabeça de porco no campo

E foi o terceiro e último Derby de 2024, pela 32ª rodada do Brasileiro, que ficou marcado por uma polêmica após um torcedor arremessar uma cabeça. O clima era quente antes do jogo, já que, da mesma forma que no primeiro turno, o Verdão brigava pelo título brasileiro, enquanto o Timão seguia na zona do rebaixamento. O duelo era decisivo para definir o rumo dos dois clubes.

Por volta dos 30 minutos do primeiro tempo, uma cabeça de porco foi arremessada no gramado antes de uma cobrança de escanteio do Palmeiras. Atacante do Corinthians, Yuri Alberto chutou-a para fora. O duelo terminou com a vitória alvinegra, por 2 a 0, com gols de Yuri e Garro. O resultado deu gás para o Timão arrancar na reta final do Brasileiro, se livrar do Z4 e até se classificar à Libertadores.